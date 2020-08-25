假冒香港富豪秘書等多人 台慣犯騙逾億新台幣被起訴

前科纍纍的台灣男子黃琪（原名黃照岡），早前假扮香港富豪秘書詐騙大量口罩，亦冒認過大量名人行騙。台北地檢署調查後，認定他共詐騙1億多元新台幣（約2606萬港元），周二（25日）以欺詐、違反個資法、洗錢、頂替等罪名，起訴他及另一名涉案的保險經紀，案件周三（26日）上午移審台北地方法院。

檢察官在起訴書中指出，黃琪涉嫌假冒知名歌手張清芳前夫宋學仁及其秘書張小姐，打電話或發電郵託前台灣大學校長楊泮池，協助安排友人母親赴台大醫院就醫，並安排自己入住台大醫院，向法院申報身體狀況欠佳以拖延訴訟。他又冒用楊泮池助理的名義，向榮總醫院收集他人的病歷資料等。

至今年2月，黃琪涉與保險經紀蘇立民合謀，假冒香港富豪的秘書及以楊泮池的名義，打電話給口罩製造商中衞公司，謊稱該富豪有意捐贈口罩，訂購成人和兒童口罩各5000個以及酒精棉100盒，企圖利用新冠肺炎疫情發災難財，惟最終事敗，廠方查證後證實是騙局。黃琪3月得知東窗事發，便以罪責不重為由要求蘇立民頂罪。

檢方又查出，黃琪與蘇立民成立私人顧問公司，佯裝是台灣國泰集團千金蔡佳玲、知名律師事務所律師，向民眾訛稱可取得優惠匯率、協助工程訴訟，但需支付巨額訴訟費，共騙得4981萬元新台幣、2.28億日圓、40萬多美元及1萬多歐元，合計達上億元新台幣。檢察官痛批黃琪反覆詐騙，惡性重大，請求法官從重量刑。

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