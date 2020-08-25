新冠肺炎：烏魯木齊防疫小組公布官員電話 民眾致電問何時解封

防疫人員在市區消毒（左）；烏魯木齊防疫小組公布官員電話號碼（右）。

新疆烏魯木齊新冠肺炎疫情防控工作領導小組，周一（24日）晚間對外公布市、區多名官員的電話號碼，目的是「為切實解決廣大市民群眾遇到的各種困難，各族群眾可隨時撥打電話反映困難訴求」。有官員指，民眾致電問得最多的是「烏魯木齊何時能解封」。

當局公布約20名官員的電話號碼，包括烏魯木齊市委書記徐海榮、市長牙生司地克，經開區委書記朱剛，米東區區長王貴勇等人。內媒指，疫情以來，當地此前亦兩次公開官員電話，分別為今年2月中旬、7月中旬。

接聽水磨溝區委書記侯詠聯繫電話的工作人員表示，來電反映比較多的問題是甚麼時候解封，不少人關心新疆全疆何時能恢復通行，如滯留在外的人何時能返回烏魯木齊，滯留在烏魯木齊的人何時能離開。此外，便是一些民生問題，比如屋苑寬頻網絡故障要維修，相關部門送菜不及時、農民工被欠薪、去醫院看病時請求提供車輛接送等。

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