3歲男童被抱走藏山洞　警拘一男一女

被人抱走的小琨（左前）已找到，疑犯熊X秀（右）落網。

雲南省麗江市永勝縣3歲男童小琨被人抱走，去向不明。警方經45小時追尋，周二（25日）上午7時許在永北鎮一個大山洞救出小琨，並拘捕一男一女，扣查一輛作案用的車輛。而小琨身體無恙，已與家人重聚。

周日（23日）上午10時34分，小琨在永勝縣永北鎮東昌路駕考中心附近玩耍，不料被一名乘坐白色小型私家車的女子抱上車帶走，不知所終。父親表示，事發地點距離家約400米，附近有一個駕駛考試中心，小琨當時正與姐姐在那兒玩耍。

姐姐憶述，當時一名身穿紫紅色上衣、牛仔褲，齊耳短髮的女子從白色車輛落車，將小琨抱上車，車上有一名男子負責開車，她當時邊敲車門邊叫喊，但車輛隨即開車，附近村民見狀報警。路邊老人稱，這輛私家車的車牌有個「川」字，後面的數字則未看清。

警方接報後，立即開展走訪調查、摸排尋找、設卡查緝、大數據研判等工作，終於在一座大山山洞找到小琨，拘捕拐走他的一對男女。警方指，他們分別是51歲何X偉（男）、56歲熊X秀（女），均來自永勝縣。

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