富士康欲在墨國建廠　將iPhone生產線轉移

英媒周二（25日）引述消息人士報道，指台灣鴻海集團旗下富士康及和碩等電子產品代工企業，目前正考慮將生產線，撤出中國，並在墨西哥建廠；消息人士指，雖然目前無迹象顯示蘋果公司（APPLE）有直接參與上述計劃，但富士康方面將在今年年底決定，是否在墨西哥建廠生產iPhone。目前，蘋果公司未有直接回應上述問題。

報道指，富士康上述的計劃，將為墨西哥未來數年帶來數十億美元的資金。目前富士康在墨西哥已有5間工廠，主要生產電視機和伺服器；而和碩亦有意將組裝晶片和其他電子元件的工廠設在墨西哥，目前正為上述項目，與銀行進行初步談判。

報道又指，大量企業早前便因中美貿易戰和新冠肺炎，逐步將產業鏈撤離中國，並擴大在墨西哥的生產線。報道又引述另一消息人士指，富士康公司已與墨西哥政府有接觸，雖然談判扔處於早期階段。墨國經濟部長上月曾承認接觸過許多企業，希望吸納一些亞洲的業務，並準備與蘋果公司商談有關遷移製造業務的事情。

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