捷克參院議長下周訪台　已故議長將獲追贈勳章

捷克參議院議長維施特奇爾（Miloš Vystrčil）將於下周日（30日）起，一連6日率團訪台。台灣的總統府周二（25日）公布，台灣的總統蔡英文料於第5天接見訪問團，並向已故的捷克前參院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）追贈勳章。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文料於下月3日在總統府接見維施特奇爾率領的訪問團，期望透過今次面對面的互動交流，共同推動雙方的議會交流，促進經貿投資、科技醫療、觀光文化等方面加強合作。

蔡英文亦將向今年1月猝逝的捷克前參院議長柯佳洛，追贈特種大綬卿雲勳章，緬懷其友台立場及推動兩地友誼的貢獻。總統府將按中央流行疫情指揮中心的相關防疫指引，以符合外交禮儀的方式接待訪問團。

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