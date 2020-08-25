捷克參議院議長率團訪台　將出席供應鏈合作論壇

捷克參議院議長維施特奇爾將於下周日（30日）率團訪問台灣，專機預計當日早上11時抵達桃園機場。台外交部周二（25日）表示，捷克代表團將與台方討論加強供應鏈合作，並參與由美國在台協會（AIT）舉辦的相關論壇。

除了布拉格市長賀吉普外，代表團成員包括捷克參議院首席副議長魯斯基卡、外交委員會主席費希爾、捷克科學院副院長、大學校長、布拉格愛樂樂團總監等人。代表團於抵台翌日分頭展開各項活動，維施特奇爾下月1日在政治大學發表演說，接下來一日拜訪工業技術研究院。蔡英文總統則於下月3日接見代表團，向已故參議院議長柯佳洛頒發特種大綬卿雲勳章。代表團將於下月4日，出席AIT舉辦的論壇。

台外交部歐洲司司長姜森表示，捷克是台灣企業在中東歐地區的重要生產研發基地，在高科技及醫療防疫等領域上有不少合作。他強調，捷克代表團將接受3次採檢，並專機來回，不需轉機，在台期間所有行程實施分流及實名制。

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