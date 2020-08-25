貧困縣豪華中校惹議　中紀委介入建築逐步拆除

陝西商洛市一個多年深度貧困縣，去年剛「摘帽」脫貧，惟本月中被揭興建一間豪華中學，導致縣政府債台高築，引發外界嘩然。報道傳出後，中紀委已介入調查。學校近日已開始拆除4層樓的水景噴泉和涼亭等築物。

內媒記者周一（24日）前往涉事的商洛市鎮安縣鎮安中學新校區了解，發現校內有挖泥機在施工，泥頭車不停進出，工人則由大巴接載進校。另學校四周則有警員巡邏看守，不許路人停留或拍照。雖然新校引發外間批評，但有當地村民卻認為，政府花那麼多錢將學校起了又拆，實在可惜。據指，周日（23日）有當地人便自發抗議，反對學校拆仿古門樓。

該校於2015年規劃設計，2017年動工，今年7月31日才正式投入使用，讓學生參加暑期補課班。但事件經報道後，學校已將補課班暫停，並要求學生全部離校。新校區的仿唐風格設計，有指與當地計劃發展當地旅遊景點有關。近年鎮安縣啟動古鎮保護性開發規劃，從古鎮沿山路到縣城都可看到多處仿唐風格的建築。縣委一名幹部曾稱，將校園建造成仿唐式風格，是為打造唐代文化，促進文化和旅遊融合。

據了解，鎮安中學新校區是採用政府與私人資本合作方式的融資項目。縣政府原計劃投資約5.1億元（人民幣，下同，約5.8億港元），最後投資卻達7.1億元（約8億港元），縣政府為此除要連續12年每年向銀行還款5337萬元（約6060萬港元），還有近2億元（約2.3億港元）欠款要再想辦法解決。

內媒報道，主管鎮安中學項目的局長連續多日未露面，縣科技和教育體育局工作人員則表示對事入件一無所知。學校所在的永樂街道辦黨委書記、主任連日也在縣政府開會。