國務院人事任免　王陸進出任審計署副審計長

國務院任免國家工作人員，任命王陸進為審計署副審計長，免去其國家稅務總局副局長職務；免去黎弘的常駐聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會代表職務，由柯友生出任。

國家稅務總局官網顯示，王陸進出生於1968年10月，江蘇丹陽人，廈門大學財政學專業博士研究生畢業，經濟學博士。他早年曾任大學教師，1995年至2000年先後任國家稅務總局政策法規司綜合處幹部、主任科員、稽查局綜合處主任科員、副處長、辦公廳綜合調研處副處長。

2000年6月進入國家稅務總局，任辦公廳綜合調研處處長，2004年3月任國家稅務總局辦公廳副主任，期間於2007年1月至2009年1月在安徽省國家稅務局掛職任副局長、黨組成員，2013年12月任國家稅務總局辦公廳主任（司長級），2016年1月任國家稅務總局總會計師，2018年5月任國家稅務總局黨組成員、總會計師，2018年6月任國家稅務總局黨組成員、副局長，2018年7月任國家稅務總局黨委委員、副局長。

此外，陝西省第十三屆人民代表大會第四次會議周二（25日）舉行，會上選舉劉國中為陝西省人大常委會主任，趙一德為陝西省省長。趙一德生於1965年2月，曾任共青團浙江省委書記，浙江省溫州市委副書記、政法委書記、市長，浙江省衢州市委書記、浙江省委常委，河北省委副書記，陝西省委副書記、副省長、代省長、黨組書記。

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