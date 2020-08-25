兩月內7中國人南非遇害　華使館強烈譴責暴行

南非發生多宗針對中國僑民的謀殺、搶劫和綁架等暴力案件，50多天以來有7名中國公民遇害。中國駐南非大使館周一（24日）發聲明，強烈譴責針對在南非中國公民的犯罪暴行，要求南非政府盡快緝拿嚴懲兇手，還死者以公道。

聲明稱，眾多案件中，最震撼的是知名僑領前南非齊魯同鄉總會會長仲志維夫婦，本月13日在約翰內斯堡市光天化日之下被槍殺。該案發生後，使館第一時間派警務聯絡官與當地警方合作調查，並第一時間發布安全提醒。近期，使館密集約見南非國家警察總監斯托里上將，負責刑偵工作的副總監穆法茲中將，以及負責此案的豪登省警察廳各級辦案人員，就此案和其他案件提出嚴正交涉，要求南非政府認真傾聽中國僑民呼聲，早日破案。

南非警察總監代表南非警方對近期多名中國公民不幸遇害深表哀悼，對受害人家屬表達誠摯慰問。他表示，南非警方已將相關案件作為最高等級案件督辦，他本人將親自跟進，有關進展將及時向使館通報。據統計，今年發生的7宗中國公民遇害案中已有4宗成功告破，現已抓獲10名疑犯。

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