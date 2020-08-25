中醫師違法使用禁藥案　鉛中毒增至30人

台灣台中市盛唐、九福兩間中醫診所違反使用禁藥，導致多人鉛中毒，包括該市前議長張宏年一家四口。截至周一（24日），中毒人數已達30人，前往醫院檢查人數累計達400人。市衞生局表示，新增主動稽查抽驗5件及受理2位民眾中藥檢體4件，將密切掌握民眾最新檢驗情況，並積極追查。

衞生局指，市政府持續配合檢調取得就醫患者名單，主動通知患者接受檢查，並加強稽查中醫診所、中藥販賣業者或藥商，抽驗是否違法販賣使用硃砂及鉛丹。若查獲有供應調劑或陳列販售硃砂等，一律移送法辦，嚴懲不法，絕不寬貸。

市政府已成立跨局處工作小組，持續關懷受害患者、協助受害者處理後續事宜。法制局已成立專責窗口，並協調財團法人消費者文教基金會協助消費者爭取權益，辦理團訟收件作業，目前已主動聯絡受害民眾，進行後續求償。

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