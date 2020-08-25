新冠疫情與中美關係影響　賀鏗建議延遲全面小康收官

今年是中國全面實現建成小康社會的收官之年，惟北京民營經濟發展促進會會長、曾擔任過全國人大財經委員會副主任的賀鏗表示，受新冠疫情、中美關係及香港問題等因素影響，小康社會目標顯然並不容易，建議延遲全面小康社會的收官。

賀鏗周二（25日）外媒訪問時表示，指目前全國近半數人月入約1000元人民幣（約1200港元）、醫療教育負擔重、農民買不起樓且居無定所、城鄉差距大。按統計局數據，中產階層的最低標準是家庭年收入3萬元（約3.4萬）以上，而如今中國只有3億人能達標，其餘11億人人達不到中產階層的收入標準。

賀鏗指，小康社會的其中一個指標是GDP，雖然今年的GDP達標，比在2000年翻兩番，但「其他指標能不能如期實現，恐怕只能等到統計局計算出來了再說」。他指出，臨近交答卷時，誰也沒有料到到中美打貿易戰和發生新冠疫情。最近，又因港區國安法，接二連三出事，無疑影響到中國實現小康社會的標準。

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