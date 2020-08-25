被指商品佔用公眾通道 店主不滿打傷一城管

內地城管執法時常引起爭議。日前，四川閬中市有城管試圖收繳一間文具店的商品，店主上前阻止，雙方爆發肢體衝突，一名城管受傷送院。城管部門指，文具店商品佔用公共通道，商戶則否認，雙方各執一詞。

網傳影片所見，男店主在店門口被10多名城管包圍，他與其中一名城管扭打在一起，將後者推倒落地，旁邊6、7名城管見狀上前幫忙，對店主拳打腳踢，將店主推倒落地並制服。此時，一名身執法人員指住店主說話，未清楚對話內容，但店主隨即再度反抗，數名城管於是上前捉實他，並將他帶上車。

男店主妻子表示，商品擺在店門口的陽台上，並非公共過道，是購買舖面時包含在產權裏的，屬於私有。城管部門則指，涉事商舖違法佔道，稱「捲簾門以內是商家的，捲簾門以外是行人路，不能佔用」。

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