新冠肺炎：全省周三起　購43種退熱類藥須實名登記

新冠肺炎疫情未止，內地截至周三（26日）凌晨，全國累計84,981人確診，4634人病亡。廣東省藥品監督管理局周二（25日）透露，當局擬定了《需實名登記報告的退熱類藥品目錄》，規定周三起民眾購買43種藥品，包括布洛芬、維C銀翹片等時，均須實名登記。

廣東省藥品監管局根據省疫情防控指揮部辦公室要求，組織了相關醫療專家對新冠肺炎用藥品種進行梳理。《需實名登記報告的退熱類藥品目錄》涵蓋了布洛芬、安宮牛黃丸、安乃近複方感冒靈片、維C銀翹片等，各零售藥店周三起銷售目錄內的退熱類藥品時須實施實名登記報告，網絡銷售則實行「網訂店取」，以及時準確報告購藥者發熱狀況及「疫情線索」人員信息。

當局同時要求，各地級以上城市的市場監督管理局，應督促零售藥店在顯眼位置張貼上述目錄，並將有關人員信息登記報告制度的情況，作為常態化監管工作監督檢查的內容。

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