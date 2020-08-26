2登山者被困滴水灘瀑布　遭水沖下命喪潭中

貴州安順市關嶺縣滴水灘瀑布周日（23日）一名68歲男子及一名30歲女子在進行探險活動期間被困，兩人懸掛在瀑布半腰。救援人員接報到場，但當時女子已被水沖至跌水潭中身亡。經過一日搜救，當局在周二（25日）確認男被困者亦已經證實遇難。

貴州藍天救援隊隊長王毅指，周一（24日）凌晨接到有人被困瀑布的消息，到場發現2人身處瀑布半腰，受水流的強力衝擊，要向上提升非常困難。由網民拍攝的圖片可見，在救援隊趕到時，遇難女子已跌落譚中身亡，而男子則仍懸在瀑布中段。

關嶺縣政府周一晚通報稱，兩名被困人員與其他4名隊員共6人，一同前往滴水灘瀑布進行探險，2人沿滴水灘瀑布第三層（高130米），往下速降，被困於瀑布半中央，另外4名隊員情況安全，見2人被困於是報警。

據了解，滴水灘瀑布位於黃果樹瀑布以西6公里，瀑布總高410米，是當地熱門景點之一。在2013年起，一項名為「瀑降」的戶外運動成為探險者挑戰的熱門項目。

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