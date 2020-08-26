一名中國人及其在港公司涉輸芬太尼到美 遭美國財政部制裁

美國財政部制裁一名涉嫌將芬太尼輸入美國的中國人及其在港公司。

美國財政部海外資產控制辦公室周二（25日）宣布，中國公民張濤濤（Taotao Zhang）涉嫌將合成類鴉片藥物芬太尼（Fentanyl）輸入美國，該部門根據《外國毒梟認定法》對張濤濤及其設在香港的一間公司實施制裁。

財政部指，張濤濤是一名化學家及化學品供應商，他通過多名個人和多家貨運代理公司，掩飾運到美國的芬太尼的產地來源，又利用標籤虛報包裹內裝載的芬太尼為其他物品，以防被美國當局充公。美國的拆家可將每公斤運到當地的芬太尼，製成多達100萬粒冒充藥物供應當地市場。

財政部續指，張濤濤是香港公司「聯升科技集團有限公司（Allyrise Technology Group Co., Limited）」的董事，張以該公司掩飾其財務交易。

海外資產控制辦公室會與新澤西州司法部辦公室、毒品管制局紐瓦克辦公室及毒品管制局特別行動部合作執行制裁。在有關制裁下，涉事人及公司在美國的資產及利益，不論是直接及間接持有，一律遭到凍結及必需通報海外資產控制辦公室，同時禁止美國境內人士與制裁對象有交易。

財政部稱，近年新澤西州濫用芬太尼的情況嚴重，2017年至今當地有逾9000宗服用過量藥物致死個案，當中大部分由芬太尼及其他類鴉片藥物引致。