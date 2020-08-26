村民攔女司機索停車費　政府：立即停止違規收費

陝西西安市周至縣有村民日前要求一名在村道邊停車的女子，繳納5元人民幣（約5.5港元）停車費，稱是「村上的規定」，卻未能為女子提供正規發票。事件曝光後，鎮政府介入調查，並於周二（25日）發聲明，責令村民立即停止違規收費，並會接手跟進處理後續事宜。

由網傳影片可見，當地廣濟鎮三義村村民欲向村道邊停車女子收取5元停車費，村民反覆指「村上有這個規定管理」，卻對收費依據、停車場手續等含糊其辭；女子不願繳費後，有村民威脅「不繳費走不出村子」，更有人將當事女子的手機殼摔碎。

鎮政府事後回應，指三義村車路狹窄、車流量大導致村民出行不便，更曾發生交通事故。為解決停車問題及管護秩序，村雙委會建設了便民服務中心；事發後鎮政府亦在鎮上成立專班，規範後續服務和管理相關事宜。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020