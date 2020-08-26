機關食堂設克秤　退餐超125克罰1元人民幣

中央大力推行節糧、惜食等，各地近期繼續出現不少與之相關的現象，其中在湖南長沙市，有機關食堂設克秤，食客退餐超過125克，須罰款1元人民幣（約1.13港元）。

據內媒日前報道，長沙市直機關食堂內，隨處可見倡導杜絕浪費的宣傳語，其中在自助餐區域，取餐處立有「按需取量請勿浪費」的告示牌，至於餐盤回收處，更設廚房克秤，並提示：「請文明用餐，按需取食。退餐超125克，請自動刷卡1元。」內媒記者隨即隨機取了一位結束用餐的食客餐盤稱重，該餐盤內僅剩少許紅椒，最後重量顯示約為60克。

對此工作人員表示，其實這只是一個提示，重點還是杜絕浪費，而設置克秤也是為了引導食客用餐時注意盡量按需取食。他強調，自7月下旬開放自助餐廳，浪費的現象在不到1個月的時間已控制得比較好。另外，在自助餐方面，食堂運營管理中心還會按前一天或前一個周期刷卡的人流量來為廚房制定備餐方案，如150人就按150人的肉食、素食比例進行採購與製作，以達到既保障供應，又減少浪費。

此外，上海市文明委日前下發通知，稱要建立關於餐飲浪費行為的舉報投訴、專項檢查等製度機制，重點加強監管商務宴請、婚喪嫁娶紅白事等餐飲浪費行為，以強有力的監督檢查、嚴厲的懲戒機制等來大力整治「舌尖上的浪費」。

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