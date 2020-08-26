長榮老臣子遇假車禍接恐嚇電話　揭家族內鬥

台灣長榮集團始創人張榮發2016年離世，引爆家族爭奪風波。長榮國際董事長柯麗卿2018年遇假車禍遭人噴辣椒水，之後張榮發基金會董事長鍾德美也接到恐嚇電話。經警方追查，發現事件是由張榮發三子張國政妻子的妹夫謝國獻幕後策劃，台北地檢署周二（25日）依恐嚇等罪起訴謝國獻等11人。

調查指，柯麗卿和鍾德美均為長榮老臣子，並深獲張榮發的長子張國華信賴，而張榮發次子張國明和三子張國政，則不滿張國華與多名老臣子把持公司，謝國獻於是向張國政獻計，教唆手下恐嚇柯、鍾二人。警方查出，2018年12月11日，欒姓男子乘坐友人的電單車，故意與柯麗卿所乘座駕發生擦撞，之後欒男趁機向坐在車內的柯女噴辣椒水，然後乘的士逃去。

另於2019年1月間，鍾德美接獲恐嚇電話要求她辭職，又警告她不要出席長榮股東會，否則人身安全將受威脅。案件經警方偵辦，案中2名疑犯供出是謝國獻出錢要他們恐嚇鍾女。謝國獻應訊時否認教唆各人犯案，但疑犯的供詞和相關證據均與謝男供詞不符，檢方決定不採取謝男並對其起訴。

對於檢方提出起訴，謝國獻同日發聲明否認曾教唆他人進行不合法行為，指媒體起訴內容與事實不符，強調自己是遭惡意抹黑污衊，事件對他和家人名譽造成嚴重損害，將於收到起訴書後與律師討論，依法捍衞個人清白。

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