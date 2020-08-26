張孟公路疑因大雨發生地陷　路基下沉達60厘米　

青海果洛州張孟公路軍功紅土山臨崖路段疑受近期暴雨影響，在周日（23日）出現路基半幅下沉滑移現象。路基下擋土牆嚴重變形、公路底部出現懸空。果洛公路總段得悉事件後，立即派員密切關注滑坡體動向，並設置警示標誌提醒途經車輛注意行車安全。目前已將情況向省公路局路網中心上報。

果洛州副州長谷長偉與果洛公路總段副總段長吳海濤以及交通局、應急管理局等人員於周一（24日）晚前往該路段視察，並立即與各部門召開應急處置專題會議。會議制訂了分流及繞行方案，並決定對該路段實施交通管制。

當局通報稱，周二（25日）零時起大型貨車需繞行該路段、小型車輛在監控條件下通過，並以不同平台發布交通管制公告信息。目前，該路段持續下沉滑移，果洛公路總段已安排專人24小時不間斷在該處當值，及時上報情況。同時，設置土質圍擋並調配多台土石方機械進行搶修。

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