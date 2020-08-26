警破暗網販賣個人資料　所涉公民信息量近9億條

山西呂梁警方日前搗破販賣個人信息的犯罪集團。

山西呂梁警方早前搗破一個販賣個人信息的犯罪集團，拘捕7名疑犯。警方指該集團利用暗網為境內外詐騙罪犯輸送公民個人信息，並查出集團非法獲取近9億條各類型的個人資料。目前，警方已凍結涉案資金110餘萬元人民幣（約125萬港元）。

據內媒周二（25日）報道，呂梁市公安局網安支隊警員在今年5月網絡巡查中發現，一名楊姓男子在網上大量出售購物網站訂單數據。經查，發現楊男利用暗網販賣公民個人資料。因案情嚴重，警方立即成立專案組調查。

隨後，專案組成員運用大數據發現犯罪集團成員遍布全國各地，更在不同省份設有代理人。警方在掌握了足夠證據後展開拘捕行動，分別在江西、上海、四川、福建、廣東等地逮獲多名疑犯。

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