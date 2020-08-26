56名責任人遭問責處理　涉洞庭湖污水直排等問題

湖南省人民政府網站周二（25日）消息，中央第四生態環境保護督察組早前對該省，展開中央生態環境保護督察「回頭看」及洞庭湖生態環境保護專項督察，發現5個生態環境損害責任追究問題。經省委、省政府同意，決定對17個單位、56名責任人問責處理。

中央第四生態環境保護督察組前年展開調查，至去年5月5日將督察發現的5個生態環境損害責任追究問題移交湖南省，要求依法依規調查處理。省委、省政府決定對多個單位及責任人問責處理，包括廳級幹部2名、處級幹部22名、科級及以下幹部30名、國企工作人員2名；其中36人給予黨紀政務處分，20人給予通報批評、誡勉等組織處理。

消息指，5個生態環境損害責任追究問題，包括株洲市默許縱容綠心地區違建別墅，益陽市石煤礦山環境污染整改不力，常寧市大義山省級自然保護區「以調代改」，宜章縣小造紙落後產能淘汰不力，以及洞庭湖區生活污水直排和岳陽綠色化工產業園雲溪片區環境突出問題。

其中，省住房城鄉建設廳工作部署推進不力，導致洞庭湖區污水處理設施提標改造建設滯後；岳陽市、益陽市環保基礎設施建設滯後，個別地方環保驗收把關不嚴，導致生活污水直排。8名官員受處分或通報批評，包括時任省住房城鄉建設廳城建處副處長馮典英政務記過處分，省住房城鄉建設廳黨組成員、總工程師易繼紅政務警告處分等。

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