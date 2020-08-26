男子踢傷非禮疑犯阻其逃　反遭索賠20萬人民幣及刑拘惹議

湖南永州17歲少女小雪（化名）早前與18歲胡姓男同學逛商場期間，被一名52歲雷姓男子襲擊胸部，胡男見狀立即制止試圖逃走的雷男，並將其踢傷。事後雷男被行政處罰，然而胡男竟被雷男以受傷為由索賠20萬元（人民幣，下同，約22.5萬港元），更於上周五（21日）被刑事拘留，惹起網民熱議。

事發於6月1日下午5時半，小雪和胡男在一商場逛街時被雷男突然用手肘撞了胸部，惟雷男不但不道歉，還說是她先撞上自己。委屈得哭了的女方遂在商場保安幫忙下查看閉路電視，發現雷男很可能是故意猥褻，於是報警。就在此時，雷男趁機跑出監控室，胡男遂追至商場外停車場並將其踢傷，阻其逃走。

警方當晚致電小雪，最終雷男在調解下簽了和解書，並賠了女方300元（約340港元）的檢查費和路費。幾日後，由於雷男要做手術，胡男的家屬則為他交了1萬元（約1.13萬港元）的手術費。然而7月14日，胡、雷到派出所再次接受調解時，雷竟要求賠償20萬元，胡家遂拒絕。而胡男因涉嫌故意傷害（輕傷）罪，至上周五被刑事拘留。

事件惹起網民熱議，有網民認為是雷男先有猥褻、逃跑行為，對胡男的處罰應該考慮前因後果而適當減輕，甚至有人質問為何見義勇為者卻遭刑拘。針對輿論質疑，警方周二（25日）回應稱，雷男猥褻是事實，但其右肱骨頭粉碎性骨折、右股骨粗隆間粉碎性骨折是胡男造成，胡男屬故意傷人而非見義勇為，並指警方對此案高度重視，案件正在進一步調查處理中。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020