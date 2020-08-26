男子遭追斬駕車逃亡　釀車禍逃逸被判無罪

台灣桃園市一名莊姓男子早年在桃園區寶慶路逆向駕駛汽車，撞到一名楊姓電單車司機後不顧而去。桃園地檢署近日以肇事遺棄罪起訴莊男，不過法院認為，莊男當時被3、4個人持刀追砍，在身陷險景下才會在車禍後逃去。加上楊男傷勢並無大礙，故判莊男無罪。

檢方認為，莊男在2017年7月晚，在逆向行車的情況下與楊男所駕駛的電單車相撞，非但未即時報警，且駕車離去，有過失傷害、肇事逃逸的罪嫌。但法院審理時發現，莊男當時被人拿着開山刀追殺，車身右側、前後門甚至右前輪胎都遭人破壞。而且傷者楊男作供時也稱目睹一群人追趕莊男。

據警方提供的報案電話記錄，莊男雖然離去，但在當晚9點多曾致電警方報案，並提供發生糾紛及在車禍中撞到人的資料。法官考慮到當時情況危急，認為莊男符合「緊急避難」的條件，故判其無罪釋放。

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