夜闖IKEA拍手淫影片　李興文兒罰款18萬新台幣緩刑2年

藝人李興文兒子李堉睿去年10月夜闖新北市IKEA新莊店，更在店內全裸拍攝假裝洗澡、如廁甚至自慰影片，並將其上傳至個人YouTube頻道。新北市地方法院簡易庭以無故隱匿於他人建築物罪判李3個月徒刑，得易科罰金18萬元新台幣（約4.8萬港元）。李上訴並賠償IKEA達成和解，盼能獲得緩刑。新北地院周二（25日）維持一審判決，但予以緩刑2年，李須接受4小時法治教育。

案情指，去年10月28日晚，李男為拍影片跑進IKEA新莊店倉儲區躲藏。在確認員工下班後，李跑到家具展示區試用傢具，更一度在展示電腦前拉下褲子假裝自慰，甚至脫光衣物假裝洗澡及如廁。直至翌日早上，李男打算離開時遇到該店員工，李佯稱自己是客人並走錯路了，最終在工作人員引導下離開。

李把影片上傳至個人的YouTube頻道後，將其取名為「我在IKEA睡了一晚」，影片引起公眾關注。IKEA得知事件後憤而提告。簡易庭法官認為，李男為增加點閱率，無故隱匿於IKEA店內拍攝影片，危害該店空間自主權益、品牌聲譽及形象。因此判處李男罪成。

李男事後上訴請求從輕量刑，並與IKEA達成調解，對其作出賠償及將所有影片下架。二審法官考量他在國外唸書，對台灣法律並不了解，希望願意給予自新機會，故同意緩刑。

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