中美貿易代表通話後　美國公布中國增購玉米及大豆

中美貿易代表周一（24日）就首階段貿易協議落實情況通電話，並表示雙方認為貿易協議有進展之後，美國農業部周二（25日）宣布，中國進口商簽訂了購買大量美國玉米及大豆的採購合同，其中玉米的採購規模屬一個月以來最大。

美國農業部周二在每日出口銷售公告中指出，中國進口商買入40.8萬噸美國玉米及20.4萬噸美國大豆，全部在9月1日起付運。今次玉米銷售量是自7月30日美國農業部宣布向中國單日出售創紀錄的193萬7千噸玉米以來，規模最大一次。

美國農業部上周五（21日）亦曾公布，當日向中國出售了40.5萬噸玉米及40萬噸大豆，美國貿易代表處曾表示對中國的農作物銷售步伐感樂觀。

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