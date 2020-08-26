前縣議長之子涉違反廢清法　遭判囚2年10個月

台灣花蓮縣前議長賴進坤長子、秀林鄉代表會主席賴俊傑，在去年因為將污泥廢棄物混入石灰販賣，從中獲利4.36億（新台幣，下同，約1.17億港元），涉違反廢棄物清理法（簡稱廢清法）遭檢控。花蓮地方法院周一（24日）一審判賴俊傑2年10個月有期徒刑，並沒收其不法所得財產。賴聲言不服判決，將提出上訴。

案情指，被告賴俊傑和員工羅承恭2人，在2010至2015年期間，取得花蓮縣府核發廢棄物處理許可證後，收取廢棄物廠商交付的處理費用，卻未依規處理廢棄物。在其廢棄物中分批小量混入硅砂、黏土、石灰石，並以硅砂、黏土或石灰石等名義轉售予台泥公司制成水泥圖利。

法官根據公司資金流向，指被告賴俊傑是公司實際負責人。他干犯了廢清法第46條第4款，而羅承恭則為共犯，故處羅有期徒刑2年。2人均處罰款100萬元（約26.8萬港元）。檢方本來亦懷疑前議長賴進坤牽涉此案，同樣控告其違反廢清法，但及後因證據不足而撤銷控罪。

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