槽罐車上橋不慎碰倒限高架　砸死電單車司機

廣西柳州市蓮花客運站附近周一（24日）下午發生一宗致命交通意外，一輛槽罐車在上橋時不慎碰倒道路限高架，致其砸死一名經過的電單車男司機。目前，事故正在進一步處理中，死者身份正進一步調查中。

事發於蓮花立交橋東段坡道上，當日下午4時20分許，自東向西上橋的涉事槽罐車疑因車身超高碰倒限高架，正好電單車司機駛經路段而被重重砸到，釀成悲劇。經現場勘察，交警部門確定電單車司機傷重身亡，死者在事發時並未佩戴頭盔，至於電單車被壓在限高架前端，車身已嚴重變形。

事後交警部門臨時封閉了事故路段東向西上橋的車道，並疏導分流由陽和大橋開來的車輛，周邊交通因而出現擁堵緩行情況。

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