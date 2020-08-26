女子蹲身綁鞋帶遭貨車輾爆頭　警稱雙方均有責任

廣東省東莞市黃江鎮近日發生一宗致命車禍，一輛貨車倒車時輾斃一名正蹲在路中心綁鞋帶的女子。警方事後表示，貨車司機和女死者均有責任。

事發於上周二（18日）傍晚7時許，在東莞黃江某科創園內，一名女子正離開廠房，並低頭玩手機。期間她發現鞋帶鬆，於是蹲在地上綁鞋帶。正在這時，距離女子身後約7、8米處，一輛貨車剛完成卸貨倒車，疑因天色昏暗，加上女子處於貨車正後方盲眼位，結果貨車直接輾過該名女子的頭部，致其當場身亡。

警方其後表示，涉事貨車司機在車輛啟動前，未檢查周圍情況。至於女死者事發前在路上行走前，因注意力全集中在手機上，當發現鞋帶鬆脫，未理會身處位置不安全，也未注意有車向自己靠近，便直接蹲下綁鞋帶，終導致事故發生。警方因此認為貨車司機和女死者均要負上責任。

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