颱風巴威逼近　兩部門指示加強防範減少災損

今年第8號颱風巴威正在逐步逼近中國東北部，預計將於周四（27日）上午在遼寧東部到朝鮮半島西部一帶沿海登陸，遼寧周三（26日）起一連兩日將遭遇強風暴雨，部分地區有大暴雨。國家防汛抗旱指揮辦公室和農業農村部均已向遼寧和吉林下發通知，要求高度重視防禦工作，以盡量減少災害損失。

由於巴威或將成為自1949年以來登陸遼寧的最強颱風，中央氣象台周一（24日）下午6時已發布颱風橙色預警。巴威的中心周二早上5時位於東海北部海面，中心風力12至13級（每秒33至38米），周二早上至周三日間，大連、丹東地區、瀋陽等地料有暴雨至大暴雨，周二晚上黃海北部將吹9到12級偏北風、陣風13到14級。

當地已發出颱風防禦指示，要求相關水域水上作業和來往船舶回港避風，加固港口設施，防止船舶走錨、擱淺和碰撞。另停止室內外大型集會和高空等戶外危險工作，加固或者拆除易被風吹動的搭建物，市民應盡可能留在安全的地方。

針對颱風可能影響區內的河道、水庫、堤防、水閘、泵站等防洪排澇設施，國家防辦要求相關地區開展全面、仔細排查，加強對危房校舍、城市地下空間、施工工地、出租屋等的檢查。對海上石油作業平台、沿海核電站、各類礦山、尾礦庫等重要設施、設備進行拉網式排查。

農業農村部要求相關單位組織農民搶收已成熟農作物，對果樹、大棚設施和畜禽圈舍等進行全面檢查加固；及時清理疏通田間溝渠和畜禽場排水系統，防止發生大面積內澇；同時加強災區動物疫病防控和農作物病蟲害監測防治，監測和防範草地貪夜蛾隨颱風遷入。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020