要求放產假員工每小時手寫600字心得　家具公司捱轟

上海近日有家具公司女員工在網上反映，自己放產假期間被公司要求每天需按一小時600字撰寫銷售心得，公司更稱出現一個錯別字罰款50元（人民幣，下同，約57港元），一句重複句子罰款100元（約112港元），遲交漏交更會罰款500元（約567港元）。事件引起社會爭議，該公司周一（24日）回應，稱在進行完整調查後，會按照相關法律進行反思，保障員工合法權益。

女事主將一封由公司人力資源部發出的工作安排郵件曝光，指出公司在其放產假期間仍要求她繼續工作，若未能按要求完成，將會被處以罰款。郵件中公司更稱是為了讓員工的工作符合所獲得的工資。考慮到女事主哺乳期視力不好，特意容許其手寫心得。

事件引起不少網民關注，有人批評涉事公司「逼人辭職」、「建議曝光這家公司」；更有網民印證事主的說法，稱自己也是同一公司員工，指摘公司曾單方面給生育後的同事降薪並剋扣生育津貼；同事申請仲裁調解後更揚言要「拖死同事」，讓她找不到下一份工作。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020