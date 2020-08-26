退休幹部組織賣淫　近百女子接客近2萬人次

福建漳州市前海洋與漁業執法支隊副支隊長陳X德退休後，夥同他人經營公司，招攬近100名女子從事賣淫，接客近2萬人次。案件近日在薌城區人民法院一審宣判，陳男犯組織賣淫罪判囚10年，罰款20萬元人民幣（約23萬港元）。

警方調查發現，現年71歲的陳男退休後，自2006年至2011年與何X波、許X山和王X農等人經營漳州市翠園休閒健身有限公司，以經營桑拿的方式組織賣淫。該公司對賣淫女的上下班、衣着和服務要求均有嚴格規定。

案發後，陳男於2017年10月遭黨紀立案審查，2018年4月被開除黨籍。法院審理查明，陳男為牟取非法利益，夥同他人以招募、容留等手段，組織、控制多人從事賣淫活動，其行為已構成組織賣淫罪，且情節嚴重。陳男被法院認定為主犯，遂作出上述判決。

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