內地早期囤糧影響價格　如再無重大災害今年料豐收

中國農業農村部市場與信息化司司長唐珂周二（26日）表示，今年受疫情影響，早期出現一些消費者和貿易商囤糧現象，但不會對糧價產生持續影響。他又指，假如今年後期不發生重大災害，全年將是一個豐收年。

農業農村部周二舉行新聞發布會，介紹當前糧食市場運行和生產有關情況。唐珂表示，當前中國糧價穩中有漲，7月份稻米、小麥、粟米三種糧食集貿市場平均價每公斤61元人民幣（約69港元），同比上升1.7%，其中粟米價格漲幅較為明顯，收購、批發環節糧價漲幅偏大。

他提到，支持國內糧價總體穩定有三個基本因素：一、今年夏糧和早稻豐收。據國家統計局數據，今年夏糧產量1428億公斤，增12.1億公斤；早稻產量273億公斤，增10.3億公斤，是連續7年下滑後首次回升。全年稻米、粟米生產還要看秋糧收成。從農情調度的情況看，雖然今年局部旱澇災害較嚴重，但災後生產恢復及時有效，秋糧形勢總體不錯。

另近年來中國食糧庫存持續保持高位，目前全國稻米、小麥庫存水平相當於城鄉居民一年的消費量，粟米庫存雖然消化較快，但市場供給有保障。新冠肺炎疫情發生後，有關部門適時加強了儲備投放和應急保供，令市場上不缺糧、不缺油。

而今年受疫情影響，食糧居家消費增加，但外出消費有所減少，在消費總量上變化不大。疫情防控形勢持續好轉後，粟米飼用和深加工消費恢復良好勢頭，但實際需求增加較為平穩的。前期出現一些消費者和貿易商囤糧現象，短期會拉動市場需求波動，但不會改變糧食消費變化趨勢。

對於備受關注的病蟲禍害，唐珂指出，草地貪夜蛾、稻飛虱、稻縱卷葉螟等害蟲都是常年偏重發生。針對草地貪夜蛾蟲害，農業農村部已布下4道防線，防控效果比預期更好。據監測分析，目前沒有造成重大危害。至於洪澇災害，唐琦表示今年情況整體較差，尤其是南方汛情較往年嚴重，但主要影響是長江流域的部分地區，是局部的、階段性的，不會影響全局。

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