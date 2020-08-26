男子開電單車拖行小狗致腿部受傷　民眾截停送院

福建石獅市周二（25日）有網民爆料稱，一名吳姓男子將狗用繩綁在電單車尾拖行，導致狗的腿部受傷。有民眾見狀截停吳男，要求將狗送到寵物醫院檢查並收養。交警得悉事件後翻查路面閉路電視畫面，表示將對吳男依法處理。

48歲的吳男任職於當地某物業公司，他表示當日在路上發現一隻流浪狗，想帶回家中收養，於是用繩綁住小狗，「一開始小狗跟着車跑，後來跑累了變成被拖行」。

有獸醫在網上留言稱，小狗腿部受傷，目前在寵物醫院接受治療，「狗狗很乖，對人很友善，根本沒有攻擊性」。事件在網上公開後惹來當地交警關注，其後警方核實吳男身份，指其違反了禁止標線指示，將依法處罰他。內媒稱當地一家物業公司證實吳男為該公司職員，已將其開除。

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