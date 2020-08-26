加拿大延遲公布是否封殺華為　電信公司已轉投其他設備商

英媒周三（26日）引述消息報道，加拿大是唯一沒有正式禁止中國科企華為參與5G網絡建設的「五眼聯盟」國家，但實際上已讓華為沒法參與當地市場。消息指，若非中方拘捕了兩名加國公民，加方早已宣布封殺華為。

報道引述政府消息人士指，加拿大政府會延遲公布，是否強制該國電訊商把華為5G設備排除在外；又指加方此舉有政治考慮，認為目前最好的做法就是甚麼都不做，便不會令中國或美國不滿。另有外交消息指，如非加國前外交官康明凱與公民斯派佛在華被拘，加方早已宣布禁用華為5G技術。

消息指，加方終有一天會作出決定，只是時間問題，官員希望慎重考慮，以免像英國般出現朝令夕改的情況。消息又指，美國對華為的禁令已獲其他國家跟隨，其中加拿大兩大電信公司Bell Canada及Telus不想冒險，已轉向與瑞典電訊設備商愛立信或芬蘭電訊設備商諾基亞合作。

加拿大創新科技及經濟發展部部長貝恩斯的辦公室發聲明指，不評論特定公司的情況，亦未透過何時就5G問題作公布。

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