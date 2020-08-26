埃斯珀撰文籲警惕解放軍現代化　美軍加強全面應對

中美軍事角力日益加劇，美國國防部長埃斯珀周一（24日）在當地報章《華爾街日報》發表署名文章，呼籲美國和其他西方國家警惕中國解放軍現代化，慎重考慮與解放軍的任何往來；又稱美國正全面加強國防實力，應對中國的軍事威脅。內媒引述專家指，該文章攻擊中國的執政黨和軍隊這兩個保障中國國家穩定的基石。

埃斯珀發表題為《五角大樓已準備好對抗中國》的署名文章，指解放軍本月1日慶祝建軍93周年時，中國領導人強調要把解放軍建設成為世界級軍隊，意味解放軍未來能將中國共產黨的議程推進到中國境外。他又指，解放軍爭取在2035年前全面現代化，並在2049年成為世界級軍隊，但服從的不是國家、而是黨，呼籲各國仔細考慮解放軍提出的接觸、訓練和技術交流。

文章指，中國的舉動迫使美國加強全面回應，加速實施國防戰略並推進美軍現代化，以準備好與中國長期競爭，包括在海陸空、以至太空及網絡方面。五角大樓亦正推進在高超音速武器、5G通信、防空、導彈防衞、人工智能等方面的研究，並加強及擴展盟友及夥伴合作網絡。

內媒引述專家指，埃斯珀上月曾表示期望今年內訪華，被視為對華釋出善意，而今次文章的表態針對性很強，但並不矛盾。外交學院國際關係研究所教授李海東受訪指出，美國希望通過長期軍事較量，塑造全球格局甚至讓中國窒息的長期戰略目標始終沒有改變。

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