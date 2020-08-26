漢堡王被揭用過期食材 罰款逾91萬人民幣

多間分店被揭用過期食材。

內地官媒「315晚會」早前揭發，江西南昌市餐飲連鎖企業「漢堡王」多間分店用過期麵包和偷工減料等問題。南昌市監局周二（25日）通報稱，對涉事分店罰款逾91萬元（人民幣，下同，約104萬港元），多名負責人合共被罰近282萬元（約321萬港元）。

市監局通報稱，6間分店確實存在使用超過保質期的食品原料生產漢堡包，做法違反有關規定，遂作出處罰。市監局又表示，在全市範圍內開展食品安全風險隱患排查，嚴查違法違規行為。

官媒上月中表示，接獲內幕人士舉報，漢堡王存在管理問題，有員工製作漢堡包時偷工減料，例如少放一片番茄或芝士；經理又讓員工將過期麵包更換食品標籤或保質期等，曾有食客進食後出現腹瀉等情況。涉事公司隨後發聲明道歉，承認管理失誤，並將配合官方調查。

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