傳解放軍向南海試射反艦彈道導彈　美偵察機飛往收集情報

網傳解放軍分別從浙江及青海，向南海試射東風21D（右小圖）及東風26（左小圖）。

中美近日在南海軍事角力增加，有關注中國軍事發展的網站周三（26日）指，解放軍當日早上向南海試射反艦彈道導彈。與此同時，美軍一架RC135S「眼鏡蛇球」偵察機飛入南海，收集情報。

經常關注中國軍事發展的法國網站「East Pendulum」在Twitter發文，指解放軍周三早上從兩個不同的基地向南海試射反艦彈道導彈。另有消息指，試射的相信為有「航母殺手」之稱的東風21D及東風26，分別從浙江寧波及青海大柴旦行政區發射。海南海事局上周曾公布，海南島東南部海域周一至周六（24至29日）進行軍事訓練，當時發出的航行警告「瓊航警0078」禁止駛入區域，亦與今次試射的影響範圍一致。

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）同日發布消息指，一架隸屬於美國空軍的RC135S戰略偵察機，當日早上8時許經巴士海峽進入南海，隨後在南海上空朝西南方向飛行。外界相信，偵察機是為了收集中方試射的彈道目標之視覺及電子情報。內媒提到，當前正值解放軍在南海進行軍事訓練活動，海南海事局曾發布相關航行警告。

另外，美軍U2高空偵察機周二（25日）擅闖解放軍北部戰區演習的禁飛區，引起中方強烈不滿。有網民分享衞星拍到解放軍軍艦於黃海發射導彈的照片。而江蘇省連雲港海事局周二再發出航行警告，指當日至周四（27日）每天上午8時至傍晚6時，於黃海南部進行實彈射擊，禁止船隻駛入指定區域。

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