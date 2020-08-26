台女醫生投稿國際期刊　遭要求標註「中國」

台灣網紅女醫生吳若玄周二（25日）在Facebook發文稱，早前向科學出版集團Springer Nature投稿論文，對方竟要求在論文標註「中國台灣」，最後她決定將論文改投其他刊物。

她在發文中表示，收到期刊來信稱，編輯政策是由編輯部和出版商「施普林格自然（Springer Nature）」一起根據中國大陸法律和法規共同制定，希望她可以在論文中提及「台灣」的地方，後面加上「中國」（China）二字，否則無法發表其論文。吳若玄嘆道，事件「再次見證政治議題無所不在，學術界也難以倖免」。

她表示，本來也不肯定論文能夠被接受和發表，但遇此情況，她決定改向其他出版社投稿，並磨練自己成為更好的研究者。她又補充，未確定事件是否與出版集團有關，因為她投稿的期刊總編是大陸人。

畢業於台灣大學醫學系的吳若玄，因外貌清秀酷似南韓藝人秀智，因此在網上獲封「台大秀智」。她脫下醫生袍，閒餘當模特兒，不時在社交網上傳靚相，因此擁有大量粉絲。

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