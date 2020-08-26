新冠肺炎：新加坡200華工檢測準備回國　從韓入境須隔離

新加坡疫情反覆，周三（26日）有約200人到指定地點排隊接受核酸檢測，他們大多為將於下周日（30日）搭乘班機返回廣州的中國籍外勞。另由於南韓近日確診病例激增，新加坡政府宣布周六（29日）午夜起，所有在14日內曾到過或在南韓過境的旅客，都必須在指定設施完成居家隔離。

中國駐新加坡大使館網站日前指出，所有從新加坡搭乘航班前往中國，及經本地中轉乘機赴中國的乘客都必須進行核酸檢測。他們須以陰性（不帶病毒）檢測結果，向大使館申領綠色健康碼或健康狀況聲明，在航空公司查證後才可登機，否則須調整行程。

大批群眾周三到前樹群中學的校舍，排隊等待接受核酸檢測。中國籍工廠技工郭龍表示：「之前看到大使館的通知感到很擔心，因此前往各大醫院和診所希望接受測試，但都遭到拒絕，至周二（25日）下午收到周三早上接受測試的消息，才放下心頭大石。」

另外，新加坡警方周三公布今年上半年的犯罪數據，指抗疫期間公眾在家使用電腦和網購的時間有所增加，上半年共接獲7253宗詐騙案件，比去年同期的3027宗增加近140%，涉案金額也增加一倍至8200萬新元（約4.6億港元）。

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