逾5000噸鱘魚「逃逸」至四川　養殖企業組織捕撈

甘肅省近日受暴雨侵襲，文縣多個養殖場內的網箱被洪水破壞，逾5000噸養殖鱘魚游至四川省廣元市。該市農業農村局周二（25日）指，考慮到生態安全、魚類種群結構安全的問題，要在保證生態環境穩定的情況下捕撈。甘肅省農業農村廳漁業漁政管理局指，已派員核查展開救災工作；部分養殖企業已組織捕撈回購。

內地傳媒報道，初步估計甘肅文縣逾5000噸大型鱘魚，流入廣元市白龍湖及亭子湖流域。廣元市農業農村局相關負責人表示，長江流域已「禁捕退捕」，嚴厲打擊非法捕撈，因此養殖鱘魚不能亂捕；捕撈必須在允許範圍內，由文縣的養殖戶確認鱘魚的品種捕撈後回收，減少養殖戶的損失。

甘肅漁業漁政管理局相關負責人指，此次災情共沖毀超過2400個鱘魚養殖網箱，涉及大企業、合作社和小型養殖戶，全屬合法養殖。相關部門正組織人員拆解沖毀的網箱，之後再恢復生產；有養殖企業組織民眾捕撈鱘魚，再以大約6元人民幣（約7港元）半公斤的價錢收購。

該負責人表示，民眾可將打撈的鱘魚向企業出售，文縣政府和廣元市政府將協助受災養殖企業和養殖戶搶險救災、恢復生產。甘肅省水產局工作人員表示，需知道流走的魚種、數量及水域面積，才能評估魚群對水域的影響程度；若是本水域自有的魚種，一般影響不大。

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