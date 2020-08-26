新冠肺炎：患者自台返菲律賓後確診　已掌握21名接觸者

台灣中央流行疫情指揮中心周三（26日）表示，接獲菲律賓官方透過國際衞生條例國家對口單位通知，該國檢出1宗從台灣入境的無症狀感染者。該名菲律賓籍女子本月19日自台灣出境，返抵菲律賓後接受採檢，其後確診，在台期間及返回菲律賓後均無症狀。衞生單位已初步掌握21名密切接觸者。另鑑於韓國疫情持續，台灣即日起將該國自中低風險國家移除。

指揮中心指揮官陳時中指，患者今年2月27日赴台工作，本月19日自台灣出境返抵菲律賓，於機場入境時接受採檢，2日後檢驗出病毒。衞生單位已初步掌握21名密切接觸者，包括工作地接觸者、室友等，其中20人列為居家隔離者對象、1人列為自主健康管理對象，均已採檢核酸檢測及血清樣本，其中2人核酸檢驗呈陰性，即無檢出病毒。

大陸上海周一（24日）通報1宗自台灣入境的個案，70多歲女患者本月15日自台灣出境至上海，檢疫期間出現喉嚨痛症狀，採檢後檢出病毒，目前正在上海隔離治療。衞生單位已掌握14名密切接觸者，包括友人及送機接觸者，核酸及血清抗體檢驗均未檢出病毒，列為自主健康管理對象。

彰化縣新冠病毒血清抗體檢測期中報告記者會原定周二（25日）舉行，卻因行政作業未完成臨時宣布停辦。台灣大學公共衞生學院教授詹長權表示，預計周四（27日）上午說明抗體評估結果，將針對研究對象的核蛋白抗體、表面棘蛋白抗體，以及中和抗體反應陽性率與反應強度評估結果說明。

彰化縣衞生局今年6月與台大公共衞生學院等合作，展開台灣首個新冠病毒血清抗體檢測調查計劃，預計檢測1萬人，旨在了解社區新冠病毒感染現況，評估不同暴露條件下的感染風險，同時為新冠病毒疫苗和治療方法等提供參考。