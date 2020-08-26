美國不會為台灣而戰　美智庫：這想法是賭博

薛瑞福表示，認定美國不會為台灣而戰的想法，是一個巨大的賭博。

中美角力不斷，台海局勢緊張。隨着解放軍機飛越台海愈加頻密，外界質疑兩地若發生衝突，美國會否協防台灣。對此，前美國國防部助理部長薛瑞福周二（25日）出席活動時，明言過去許多相關實例證明，認定美國不會為台灣而戰的想法，「將是一個巨大的賭博」。

目前是美國智庫2049項目研究所主席的薛瑞福，周二出席美國喬治梅森大學（George Mason University）國家安全研究所一場網絡會談，他提到中方近日對台灣愈加強硬的表態和作為，令美國保持警戒，要藉《台灣關係法》成為台灣的好夥伴，包括增加軍售、放出更多對台灣政治支持的信號，如最近美衞生部長阿薩爾訪台。

薛瑞福又表示，美國經常被形容為一個「不情願的戰士」(reluctant warrior)，寧可選擇避免戰鬥。但作為一個美台關係堅定支持者，他不會願意看到台灣發生戰爭，過去每一次台海陷入危機時，美國都有某程度涉入，如日前派遣第七艦隊穿過台灣海峽，而在1996年，美國也曾派遣兩艘航母戰鬥群到台灣，「所以如果你要把所有賭注放在美國不會涉入，我認為那將是非常冒險的賭博」。

此外，薛瑞福表示台灣有地理上的防衞優勢，80海里寬的台灣海峽與地形，已經是台灣獨具的天然屏障，無論以何種方式對發動攻擊，最終都必須有地面部隊奪取並佔領陣地以宣示主權，中方必須把成千上萬的部隊運送過台灣海峽才能贏得戰爭，「我認為那將是高度令人質疑的事情」。

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