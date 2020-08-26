澳門男赴南韓製毒囚10年　台男提供工具囚13年

兩男在鐘路區（圖）一間酒店製作冰毒，小圖為警方查獲的冰毒。

南韓媒體周三（26日）報道，一名朱姓澳門男子去年在南韓一間酒店內，製造逾3公斤冰毒；另一名張姓台灣男子則提供製毒工具，並走私搖頭丸。案件周二（25日）在南韓最高法院宣判，朱男判囚10年，張男判囚13年。

報道指，朱男自去年3月開始，在首爾鐘路區的酒店內，將冰毒原材料與蒸餾水混合，以電爐加熱融化的方式製造3.285公斤冰毒，又服用部分冰毒。張男涉嫌向朱男提供製毒工具，另涉走私價值2.35億韓圜（約153萬港元）的搖頭丸。

法院認為，朱男供認所有犯罪事實，他製造的逾3公斤冰毒被沒收，未在市面流通，維持將有期徒刑12年減為10年的二審判決。而張男由原本判囚8年提高至13年，法院認為已有充分證明張男明白其行為是製造冰毒的犯罪過程，遂提高判刑。

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