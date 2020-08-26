新冠肺炎：廣東恢復辦理澳門旅遊簽注　首批15人出發個人遊

澳門新冠肺炎疫情回穩，廣東省宣布放寬對澳門的旅遊限制。廣東省公安機關出入境管理部門周三（26日）起，恢復辦理該省居民赴澳旅遊簽注，包括團隊遊和個人遊。首批15名廣東民眾購買了澳門個人遊套票，急不及待出發赴澳門旅遊。

內媒報道，參與此次澳門個人遊的遊客，已在疫情前辦理好赴澳門個人旅遊簽注，並已自行前往市內核酸檢測服務點進行核酸檢測，完成7天內核酸檢測陰性（無感染）證明的信息上傳準備工作。他們周三出發前，在旅行社的工作人員協助下，申領澳門健康碼及粵康碼；並於早上8時乘大巴從廣州出發，抵達最新啟用的珠海橫琴新口岸，赴澳門個人遊。有遊客表示很激動，並不擔心疫情。

廣東省珠海市公安機關出入境管理部門本月12日起，率先恢復辦理珠海市居民赴澳門旅遊簽注。廣東省公安機關出入境管理部門周二亦公布上述措施，但民眾要預約申請辦理簽注，需時7個工作日，意味下月才有新一批遊客前往澳門。當局又表示，在內地與澳門疫情形勢繼續整體向好的前提下，全國公安機關出入境管理部門亦將於下月23日起，恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注。

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