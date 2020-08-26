內地男入境澳門帶逾百萬港元現金未申報　遭橫琴海關截查

海關總署辦公廳周三（26日）在官方微博通報稱，廣東珠海橫琴海關關員近日在橫琴口岸出境旅檢的「無申報通道」，發現一名內地男子準備入境澳門時，隨身攜帶逾100萬港元過關。根據規定，入境澳門若帶總值12萬澳門元（約11.7萬港元）或以上的現金，必須申報。

橫琴海關上周一（17日）晚上發現該名男子，他在經過無申報通道時，曾刻意用外套遮擋西裝褲袋。關員察覺異常，遂攔截他調查，並在他的褲袋和衫袋內發現大量現金。通報稱，案件已交由相關部門處理。

澳門自2017年11月1日起實施新規，入境人士若攜帶總值12萬澳門元或以上的現金，或無記名可轉讓票據，應主動向海關人員申報，並填寫申報書及選擇紅色通道通關。出境人士如被海關人員查問，亦應如實作出申報，否則可被罰款1000至50萬澳門元（約971至49萬港元）。

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