暴雨襲台　全台12縣市發出豪雨及大雨特報

受西南風影響，台灣台南市自周三（26日）凌晨起，出現暴雨天氣，多區路面出現水浸、人車難行的情況。當中，仁德區保安火車站旁隧道積水高達173厘米，交警到場管制交通。另至下午近2時，台氣象局向12個縣市發出豪大雨特報，當中包括高雄、屏東、雲林等。

台南市政府表示，由周二（25日）晚至周三早上6時，已有下營站、喜樹站等約20個火車站出現水浸，當局派員前往進行抽水作業，預計總抽水量約為157萬噸。至於保安站情況，警方、消防救災救護指揮中心調派人車到場查看，隧道現場嚴重水浸，員警拉上警戒線管制交通，兩側均禁止人車進出。

另市政府緊急封閉多處橋樑與水閘，啟動抽水站排水，至上午11時，共計有5處道路與8座橋封閉，當局將全天派員持續觀察各區域雨勢與溪水水位情況。另預計，本次豪雨災情多位於仁德區，凌晨2時至5時，仁德測站測得雨量約140毫米，已達豪雨等級為致災主因，至中午12時20分累積總雨量為220毫米。

台氣象局中午針對12縣市發布豪大雨特報，其中嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣有局部大雨或豪雨的機率；新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣局部大雨發生的機率，需注意強陣風及溪水暴漲，低窪地區需慎防水浸。而高雄地區目前已傳出8處水浸，集中在北高雄地區，高雄市政府已進行封閉管制。

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