學校安全條例9月起實施　教師可懲戒但禁體罰

內地暑假即將結束，廣東省人大常委會周三（26日在）在新聞發布會宣布，《廣東省學校安全條例》經省人大常委會今年4月的會議通過後，將由9月1日起實施。條例將對各類主體職責、校園及周邊安全管理、教育懲戒、「校鬧」處理等方面作規定，為省內學校安全工作提供法治保障，同時明確面對學生在校違規，只可批評不能體罰等。

省人大法制委員會副主任委員黃偉忠在會上介紹，為有效糾正學生不良行為，提升教育教學質量，條例賦予教師必要的教育懲戒權，強化對有不良行為未成年學生的教育糾正，加強對學生違法行為的處理。當中規定，中小學校學生在校園內有用硬物投擲他人、推搡、強迫傳抄作業等違反學校規定行為，教師應當予以制止和批評，可根據實際情況採取與其年齡和身心健康相適應的教育懲戒措施；但不得實施體罰、打罵，侮辱人格尊嚴等行為。

條例明確，地級以上市人民政府，應當為具有預防未成年人犯罪法規定的嚴重不良行為的適齡少年，設置專門的學校實施義務教育；未成年學生有不良行為者，由其監護人陪同在學校進行專門法治教育。另又規定，學校發現學生在校園以及周邊安全區域內有攜帶管制器具、打架鬥毆、欺凌等違法行為的，應當予以制止，採取措施保護、幫助受傷害者，通知監護人或親屬，並及時調查處理；學校應當建立健全校園欺凌防治工作早期預警、事中處理和事後干預機制。

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