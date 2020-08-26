澳洲教科書印「九段線」惹爭議　出版商下令回收

英國傳媒報道，澳洲維多利亞省至少有11間學校的教科書，內容直接抄自中國共產黨的宣傳品，包括中國領導人2012年提出的「中國夢」、印有具爭議性的南海「九段線」地圖等。涉及教科書被認為宣傳中共政治，違背澳洲政府的政策；有關出版商目前正召回有關書籍。

教科書的出版商Cengage Learning Asia證實，該書在澳洲境內已售出633本，在境外售出100本，預料將從澳洲和新加坡回收約750本教科書。其兩名作者表示，他們是按維州高中科目「中國語言、文化和社會」的課程設計來撰寫書本內容，目的是幫澳洲學生改善對中國語言和文化的理解，均沒意圖「加入任何中國共產黨的政治宣傳」，並且「從沒意圖持有政治立場」。

教科書內容具影南海爭議的「九段線」，在書中被描述為「中國地圖」，但有關說法遭澳洲等區內國家否認。出版商發言人表示，本來沒有九段線版本的地圖，因編輯「找不到版權持有人」而遭取代，而植入新地圖時並無留意到南海裏的九段線，是編輯上的失察，並向讀者致歉。但維州課程局強調，從來沒有認可該教科書。

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