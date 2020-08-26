近半年查繳逾2.8萬件槍械彈藥器具　警方集中銷毀

北京公交警方周二（25日）集中銷毀超過2.8萬件槍械彈藥、管制器具等危險物品，為近半年來通過地鐵和長途汽車站的安檢查獲、扣押、收繳。

此次銷毀的槍械彈藥和管制器具，包括1把氣槍、40把仿真槍、100發彈藥、102件管制器具、其他刀具2.7萬餘件。警方對全部物品進行分揀分類、登記造冊、專車押運、統一送交，最終集中銷毀。

公安部自前年2月，部署開展為期2年的打擊整治槍爆違法犯罪專項行動。北京公交警方持續加強公共交通安檢清查及專項打擊，2年來共處理415名相關案件違法犯罪疑犯、收繳一批危險物品。今年5月，公安部已啟動新一輪為期3年的打擊整治槍爆危化物品違法犯罪專項行動。

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