境外賭場擾亂旅遊秩序　文旅部擬建賭博旅遊黑名單

中國文化和旅遊部周三（26日）在官網公布，針對近年境外部分城市以賭場吸引中國遊客，擾亂旅遊市場經營秩序，該局會牽頭建立跨境賭博旅遊目的地「黑名單」制度，將採取相關旅遊措施，限制中國公民前往「黑名單」中的境外城市和景區。

通報指出，近年來，隨着對外往來日益便利，中國公民出境旅遊人數持續增長，增進了中外友好交流與合作。但境外一些城市開設賭場，吸引中國遊客出境賭博，擾亂了中國出境旅遊市場的經營秩序，危害中國公民人身和財產安全，遂決定作出上述措施。

據了解，全世界賭場合法的國家包括美國、意大利、法國、摩納哥、新加坡、菲律賓、緬甸、老撾、柬埔寨。而離中國較近的分別有澳門、緬甸、柬埔寨、新加坡，南韓等，猶如一張網包圍中國。

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